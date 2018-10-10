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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии отметят день посадки деревьев

CA-NEWS (MNG) - Согласно по указу президента Монголии от 14 апреля 2004 года во вторую субботу мая и октября отмечается Национальный День посадки деревьев, сообщает Montsame.

Главной целью этого дня являются повышение участия людей в мероприятиях по защите окружающей среды, создание зеленого насаждения на территории Монголии и снижение загрязнения воздуха в столице и городах.

Напомним, что в день посадки деревьев все государственные учреждения, частные компании, общеобразовательные школы, детские сады, клиники сажают деревья и прилагают свои усилия в мероприятиях по озеленению.

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