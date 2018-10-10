Близкие туркменистанца, скончавшегося в декабре в Лебапской области, после жестокого избиения считают следствие и суд несправедливыми

CA-NEWS (TM) - Близкие туркменистанца, скончавшегося в декабре в Лебапской области, после жестокого избиения, утверждают, что ему не оказали своевременной медицинской помощи, а также сообщают, что следствие и судебный процесс проводились с грубыми нарушениями закона. По их словам, во время судебного расследования самого потерпевшего оклеветали, сообщает радио Азатлык.

В конце прошлого года издание сообщало, что 22 декабря 37 летний Назар Бегенчевич Хыдыров был жестоко избит в Туркменабадской многопрофильной детской больнице, где он работал, после чего его бросили возле его дома.

Источники, непосредственно знакомые с этим делом и имеющие близкие связи с семьёй потерпевшего, рассказали о том, что после сообщения в СМИ об этом деле власти начали уголовное расследование, в результате которого были арестованы три подозреваемых в избиении Хыдырова.

В результате, 28 марта этого года городской суд Туркменабада по уголовным делам признал одного из обвиняемых в избиении Хыдырова виновным по 3-части 107-статьи Уголовного Кодекса Туркменистана, то есть в «деяниях, повлёкших по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорил к 14 годам лишения свободы. А остальные два обвиняемых были привлечены в качестве «свидетелей» и освобождены от уголовного наказания.

Но предоставившие дополнительные подробности относительно этого дела туркменабадцы рассказали, что они не согласны с приговором суда и, что на следствие и судебный процесс было оказано давление со стороны влиятельных местных чиновников. Кроме того, самого потерпевшего оклеветали, утверждая, что он во время драки был в нетрезвом состоянии.

Источник изадния назвал имена некоторых высокопоставленных врачей, следователей и судей, имеющих отношение к этому делу.

Мы приводим некоторые подробности этого трагического случая близких потерпевшего Хыдырова: Хыдыров Назар, 1980 года рождения, в 2013 году, посредством дачи взятки в сумме 2500 долларов, устроился на работу в Туркменабадскую многопрофильную детскую больницу инженером по технике безопасности. Спустя несколько лет, в 2017 году его назначают на должность руководителя профсоюза.

По словам одного из собеседников, представившегося близким другом Хыдырова, он рассказывал о том, что обнаружил в деятельности больницы факты мошенничества и коррупции, в связи этим, он начал беспокоиться о своей безопасности.

Спустя четыре дня после этого разговора, 22 декабря, когда Хыдыров шёл по территории больницы его остановили несколько работников учреждения и словами «нам не понравились подарки, выданные на новый год. В этом виноват ты!» жестоко его избили. Они прекратили наносить удары только после того, как Хыдыров потерял сознание, через 15 минут Хыдыров пришёл в себя и пошёл в свой кабинет. В кабинете он опять потерял равновесие и упал без сознания.

Источник рассказал, что всё происходящее было снято камерами наблюдения на территории больницы и продемонстрировано во время суда.

Источник также утверждает, что работники больницы видели, как Хыдыров лежал без сознания у себя в кабинете, но не предприняли никаких усилий по оказанию необходимой медицинской помощи, а напротив просто заперли кабинет снаружи. В результате Хыдыров до 19:00 находился запертым у себя в кабинете. По утверждению собеседника для того, чтобы выставить его пьяным на него и его одежду разлили водку.

Источник утверждает, что эти обстоятельства подтвердил один из работников больницы, но из-за давления со стороны высокопоставленных чиновников и испугавшись потерять рабочее место он поменял свои показания во время суда.

После этого, водитель больницы и ещё один работник привезли Хыдырова в бессознательном состоянии и бросили возле его дома. Супруга покойного вызвала скорую помощь и его увезли в местную больницу. 30 декабря около 14:00 Назар Хыдыров скончался, не приходя в сознание.

Источник утверждает, что он беседовал с врачом, осматривавшим Хыдырова, который рассказал, что у него на голове в трёх местах были гематомы, а также, что хирургическая операция была проведена после двух дней 24 декабря. Трагически погибшему Хыдырову сначала поставили диагноз инсульт, а спустя три дня поменяли его на цирроз печени.

В то же время, по словам источника, во время судебного процесса были допущены «нарушения закона», не все причастные к преступлению лица были привлечены к ответственности, а также покойного оклеветали в том, что он был алкоголиком.

По его утверждению, основная часть фото и видео материалов не была продемонстрирована во время судебного расследования. На заседании суда Хыдырова представили как алкоголика, регулярно приходившего на работу в состоянии алкогольного опьянения, а в качестве доказательства этого были предоставлены подделанные объяснительные записки, якобы написанные его почерком, утверждает источник.

Также, по его словам, даже адвокат, представлявший интересы покойного Хыдырова, выразил сожаление перед его близкими, что из-за «давления сверху» не может вести это дело надлежащим образом.

Близкие покойного обращались в соответствующие органы с заявлениями о том, что Хыдырова оклеветали и требовали эксгумации тела, а также проведения почерковедческой экспертизы. Но эти обращения остались без положительного ответа.