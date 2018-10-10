В Ташкенте зарядка от мобильного убила молодого предпринимателя

CA-NEWS (UZ) - Известный в Ташкенте предприниматель, ресторатор Мурат Юсупов погиб в своем доме в минувшее воскресенье. Молодой человек получил удар током и скончался, сообщает nuz.uz.



В пресс-службе ГУВД подтвердили, это произошло 7 октября примерно в 10 часов вечера. 26-летний мужчина погиб в результате несчастного случая. В органах отметили, что молодой человек, пытаясь поставить на зарядку мобильный телефон в ванной комнате, получил удар током, в результате чего скончался.

Друзья и родные не могут поверить в такую нелепую смерть молодого парня. Десятки людей выражают соболезнования на его странице в Facebook.

«Это был один из нас, ресторатор и предприниматель! Мы все потеряли хорошего , очень хорошего и доброго парня, пусть земля его примет, жойи жаннатда булсин!», - написал известный ресторатор, основатель Caravan Group Тимур Мусин.