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  10 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ООН: Стихийные бедствия за 20 лет привели к гибели 1,3 млн человек и потере $2,9 трлн

CA-NEWS (CA) - Стихийные бедствия, которые произошли в мире с 1998 по 2017 года, привели к гибели 1,3 миллиона человек и нанесли материальный ущерб в размере свыше $2,9 триллиона говорится в докладе Управления ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий (ЮНИСДР), опубликованном на сайте организации.

В документе отмечается, что большая часть смертельных случаев приходится на катастрофы, вызванные геофизическими процессами: землетрясения и цунами. При этом в государствах с высоким уровнем дохода показатель смертности от стихийных бедствий значительно ниже, чем в бедных.

Согласно данным Управления, за период с 1998 по 2017 годы финансовые потери мировых рынков из-за стихийных бедствий выросли на 251%. Страны, которые пострадали от катаклизмов, лишились 2,908 триллиона долларов, 77% из которых приходятся на события, связанные с погодой.

По данным ООН, за 20 лет самые большие экономические потери вследствие стихийных бедствий понесли США - около $944 млрд. На втором месте Китай, потерявший более $492 млрд, на третьем - Япония, столкнувшаяся с материальным ущербом в $376 млрд и Индия ($79,5 млрд). В европейских странах наводнения, шторма и землетрясения дороже всего обошлись Франции ($48,3 млрд), Германии ($57,9 млрд) и Италии ($56,6 млрд).

Всего за 20 лет в мире произошло 7255 крупных стихийных бедствий, подавляющее большинство из которых связано с погодой.

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