Индия возобновила интерес к запуску военной базы в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Индия заявляет о новой заинтересованности в развитии и поддержании военной базы в Айни в Таджикистане. Военная база в Айни может дать Нью-Дели значительное стратегическое преимущество над Исламабадом, поскольку оно фактически поставит Индию за пакистанские линии, сообщает индийское издание The Print.

Президент Индии Рам Натх Ковинд встретился с контингентом индийских ВВС во время своего визита в Таджикистан на этой неделе (7-9 октября). Премьер-министр Нарендра Моди посетил Айни в 2015 году, но эта информация не была опубликована. Аракапарамбил Куриен Энтони, бывший министр обороны, также посещал базу. Индия стремится сохранять свое военное присутствие втайне, отмечает издание.

В свое время Нью-Дели надеялся превратить Айни в свою первую военную базу за границей. Но это было прервано отчасти, потому что Индия начала подстраховывать военные отношения с Россией.

«На самом деле, индийский интерес к Таджикистану и Айни был следствием войны в Каргиле (в 1999 году)», - сказал Фунчок Стобанд, эксперт по Центральной Азии в правительственном исследовательском институте исследований и анализа обороны.

Каргильская война — пограничный вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, произошедший в 1999 году. Официальные индийские представители в ходе конфликта предпочитали не использовать слово «война», а пакистанская сторона вообще отрицала своё участие в нём.

Конфликт окончился формально победой индийцев, поскольку им удалось отбить практически все территории, захваченные боевиками в первые дни боёв. Данные о потерях сторон значительно отличаются. По индийским данным: Пакистан — 696 убитых, в том числе 41 офицер; Индия — 407 убитых, в том числе 24 офицера, 584 раненых, 6 человек пропали без вести.