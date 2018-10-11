В Душанбе стартует заседание совета глав правительств ШОС

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 11-12 октября пройдет совет глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (СГП ШОС). Программу СГП откроет встреча в узком составе глав правительств государств-членов организации с участием генерального секретаря ШОС и директора исполнительного комитета РАТС ШОС, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

«На пленарном заседании к ним присоединятся высокие представители государств-наблюдателей (Афганистан, Белорусь, Иран, Монголия), ряда международных организаций (ЭСКАТО ООН, СНГ, СВМДА и ЕЭК), а также руководители межбанковского объединения и делового совета ШОС», - уточняется в сообщении.

Также состоится коллективная встреча глав правительств государств-членов ШОС с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, повестка заседания включает вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках ШОС. Главы делегаций Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана также обсудят реализацию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, работу делового совета и межбанковского объединения ШОС. Кроме того, будет обсуждаться деятельность организации, в частности, утверждение бюджета на 2019 год.

Отмечается, что в первую очередь будет обсуждаться выработка скоординированных подходов государств-членов ШОС к формированию справедливой и равноправной архитектуры надежной безопасности и устойчивого развития. Сообщается, что акцент будет сделан на мерах по углублению сотрудничества в области торговли и инвестиций, инфраструктуры, транспорта, энергетики, сельского хозяйства. Основой для совместной работы на этих направлениях являются стратегия развития ШОС до 2025 года и план действий на 2016-2020 годы по ее реализации.

Члены заседания обсудят разработку нового варианта программы торгово-экономического сотрудничества, в которой главный упор предполагается сделать на развитие инноваций, высоких технологий и цифровой экономики в целом. Планируется, что главы правительств примут соответствующее решение.

Кроме того, важным шагом станет также принятие меморандума о техническом сотрудничестве в области совместной профилактики и контроля трансграничных эпизоотических заболеваний.

На обсуждение будет вынесено повышение роли ШОС в продвижении интеграционных процессов в регионе, стыковка национальных и многосторонних стратегий развития. Одним из перспективных векторов видится сопряжение строительства строительства Евразийского экономического союза и китайского проекта "Один пояс, Один путь" с прицелом на формирование широкого, открытого взаимовыгодного и равноправного партнерства с участием стран ШОС, ЕАЭС, АСЕАН, а также других заинтересованных государств.

Повестка заседания включает в себя также обсуждение налаживания связей между регионами государств-членов ШОС. "По инициативе России создается форум глав регионов, первая ознакомительная встреча в рамках которого планируется в декабре в Челябинске. В проработку взято также предложение Узбекистана о подготовке программы развития межрегионального сотрудничества", - рассказали в пресс-службе кабмина РФ.

На заседании СГП руководители Делового совета и Межбанковского объединения ШОС (в обеих - председательствует китайская сторона) представят отчеты о проделанной за прошедший год работе.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, планируется, что главы правительств утвердят план практических мер ("Дорожная карта") по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств-членов ШОС на 2019-2020 годы.

«В совместном коммюнике будут зафиксированы согласованные подходы сторон по широкому кругу вопросов международного и регионального экономического развития, перспективам и мерам по углублению экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС в интересах дальнейшего укрепления взаимопонимания и традиционной дружбы между народами государств-членов Организации», - добавили в пресс-службе. Отмечается, что председательство в СГП переходит к Узбекистану.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Ташкенте.