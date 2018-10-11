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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Страны ОДКБ впервые приняли совместный план применения войск

CA-NEWS (TJ) - Государства Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые участвовали в совместном планировании применения войск, сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

«Действия отработали во время учений «Взаимодействие-2018», которые с 10 по 13 октября проходят в Кыргызстане», - цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, на полигоне Эдельвейс развернули вспомогательный пункт управления округа, который является основой совместного учения «Взаимодействие-2018».

Лапин подчеркнул, что подобное планирование проходит впервые после подписания в 2017 году плана применения объединенной группировки российских и киргизских войск при участии всех государств, входящих в ОДКБ.

В маневрах участвуют более 1,6 тысячи военных шести стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстане, России и Таджикистана, а также более 250 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов. Во время учений объединенная группировка войск в горах отразит атаку и уничтожит незаконное вооруженное формирование.

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