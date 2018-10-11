Туркменистан завоевал первую медаль на Азиатских Пара играх-2018

CA-NEWS (TM) - В копилке туркменских атлетов на проходящих в столице Индонезии Азиатских Пара играх появилась первая медаль. Бронзовую награду в соревнованиях по пауэрлифтингу завоевал туркменский атлет Сергей Меладзе, сообщает Turkmenportal.

В весовой категории до 72 кг, в которой медали оспаривали 10 спортсменов, 38-летний мастер спорта международного класса из Ашхабада уже в первом подходе обеспечил себе «бронзу», зафиксировав в жиме штанги из положения лёжа 182 кг. В следующем подходе он с успехом преодолел отметку в 185 кг. В заключительной попытке С.Меладзе не справился с весом 187 кг, что не помешало ему остаться в призовой тройке.

В итоге наш соотечественник на 14 кг обошёл Бахтиёра Донаёрова из Таджикистана и Кентаро Хигучи из Японии, занявших соответственно 4 и 5 места. Выше оказались только серебряный призёр Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, победитель Кубка мира-2018 в Дубае Расул Мохсин из Ирака (220 кг) и ставший чемпионом Азиатских Пара игр-2018 Рухалла Ростами из Ирана (225 кг).

Сергей Меладзе – участник трёх Паралимпийских игр 2004 года в Афинах, 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро, серебряный призёр чемпионата Азии-2005 и Азиатских Пара игр-2006 в Куала-Лумпуре, бронзовый медалист Пара Азиады-2010 в Гуанчжоу. На предыдущих Азиатских Пара играх-2014 в Инчхоне он с таким же результатом – 185 кг – завоевал серебряную медаль. На последних двух Кубках мира в 2017 и 2018 годах в Дубае воспитанник Центра спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата Национального паралимпийского комитета Туркменистана также дважды удостаивался «серебра».

Проводящиеся под патронажем Азиатского паралимпийского комитета раз в четыре года эти комплексные соревнования собирают самых лучших атлетов-инвалидов континента и вызывают повышенный интерес в спортивном мире.

В нынешних Азиатских Пара играх в Джакарте участвуют около 3000 атлетов из 43 стран. Они соревнуются в 18 видах спорта, 15 из которых входят в программу Паралимпийских игр.