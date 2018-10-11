Между Туркестаном и Алматы будет курсировать туристический скоростной поезд

CA-NEWS (KZ) - В ближайшее время между Туркестаном и Алматы начнет курсировать скоростной поезд.

Как сообщает пресс-служба Туркестанской области, соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали компания «Туран экспресс», управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, управление туризма и внешних связей и управление внутренней политики региона.

Скоростной поезд между Туркестаном и Алматы будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Пассажиры, путешествующие в этом поезде, смогут за два дня ознакомиться с достопримечательностями Туркестана, и не снимая номер в гостинице, отдохнуть в самом поезде. Ожидается, что в будущем поезд будет курсировать ежедневно.

Наряду с этим, пассажирская компания "Туран экспресс» планирует открыть ежедневный маршрут поездов между Туркестаном и Шымкентом. В случае поддержки со стороны акиматов, компания готова реализовать данный проект.