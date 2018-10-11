Кыргызстан и Монголия намерены развивать сотрудничество в области интеллектуальной собственности

CA-NEWS (MNG) - В Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций Кыргызстана (Кыргызпатент) 8 октября состоялась рабочая встреча председателя Динары Молдошевой с делегацией ведомства по интеллектуальной собственности исполнительного агентства правительства Монголии во главе с гендиректором Ерденесурен Ерденебат, сообщает прес-служба ведомства.

В своем приветствии Ерденесурен Ерденебат выразил заинтересованность и готовность в установлении двусторонних отношений между ведомствами.В свою очередь, председатель Кыргызпатента Динара Молдошева выразила благодарность монгольской стороне за визит и заинтересованность в сотрудничестве. Председатель подробно ознакомила делегацию с деятельностью Кыргызпатента и реализуемых им мероприятий. Стороны также обменялись законодательной базой в области интеллектуальной собственности.

Вместе с этим, председатель проинформировала монгольскую сторону о запланированном субрегиональном семинаре по политике интеллектуальной собственности в высших учебных заведениях, намеченного к проведению совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности в марте месяце 2019 года в Бишкеке. Ерденесурен Ерденебат проинформировал о своем желании принять участие в данном семинаре.

Кроме этого, были рассмотрены вопросы развития дальнейшего сотрудничества двух ведомств в области развития интеллектуальной собственности. Сторонами отмечены направления по дальнейшему сотрудничеству.

В завершение переговоров генеральный директор Ерденесурен Ерденебат, пригласил Динару Молдошеву официально посетить ведомство по интеллектуальной собственности Монголии.

По результатам данной встречи, монгольской стороной было предложено подписать Меморандум о взаимопонимании между ведомствами в рамках субрегионального семинара по политике интеллектуальной собственности в высших учебных заведениях.