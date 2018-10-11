Подача тепла в Душанбе начнется до конца октября

CA-NEWS (TJ) - Подачу тепла некоторым районам города Душанбе столичными ТЭЦ-1 и 2 планируется начать до конца октября.

Как сообщили «Авеста» в энергосекторе страны, подача тепла зависит от погодных условий, объема выработки электроэнергии и сработки воды с Нурекского водохранилища.

По данным источника, Душанбинская ТЭЦ-2 запущена и вырабатывает, пока только электроэнергию. В настоящее время на Душанбинской ТЭЦ-1 продолжаются подготовительные работы для запуска к началу отопительного сезона.

На этот раз ТЭЦ-1 начинает работать на природном газе, который импортируется из соседнего Узбекистана. ТЭЦ будет вырабатывать тепло и электроэнергию.

Суммарная мощность ТЭЦ «Душанбе-2» составляет 400 МВт электроэнергии и 360 Гкал тепла. Этот показатель в Душанбинской ТЭЦ-1 составляет 198 МВт.