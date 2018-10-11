Бердымухамедову придется прикладывать больше усилий, чтобы создавать впечатление неизменной народной поддержки, - Eurasianet

CA-NEWS (TM) - На прошлой неделе после десятилетнего перерыва президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов созвал Халк маслахаты (Народный совет). В своем выступлении, состоявшемся 26 сентября, он не упомянул о том, почему решил созвать совет – собрание старейшин и общественно значимых фигур, которое он сам же упразднил в 2008 году, говорится в статье Eurasianet.

Этот институт когда-то служил по существу для того, чтобы придать правлению эксцентричного предшественника Бердымухамедова – Сапармурата Ниязова, скончавшегося в 2006 году, – дух народной поддержки. Прекращая деятельность этого органа, Бердымухамедов, очевидно, намеревался создать впечатление, что он сделал выбор в пользу более современной парламентской модели.

Но это все в прошлом. Как и его предшественник Ниязов, Бердымухамедов требует открытого и раболепного восхваления своих зачастую сомнительных достижений. И поэтому он с гордостью заявил, например, что объем того, что он называет «основными инвестициями», вырос в 350 раз за годы независимости. Учитывая недостоверность государственной статистики, не говоря уже о разрыве между официальным курсом обмена валют и курсом черного рынка, любое подобное хвастливое заявление по большому счету ничего не значит. Туркменский президент пошел дальше и заявил, что 68% этих инвестиций приходится на частный сектор – цифра, едва ли согласующаяся с характером туркменской экономики, в которой господствующую роль играет государство.

Затем Бердымухамедов представил десять шагов по улучшению сельскохозяйственного производства, которые включали в себя предложения разрешить сельским хозяйствам самостоятельно продавать излишнюю продукцию по рыночным ценам, а также обеспечить законодательную основу для «привлечения частных предпринимателей в развитие структуры перерабатывающей промышленности». Все они были сразу же одобрены соответствующим постановлением.

Ответная реакция членов Народного совета показала, насколько формальной процедурой было все происходящее. Видеоматериал, размещенный на телеканале «Настоящее время» (проект Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода»), продемонстрировал, как выступающие один за другим участвуют в самоуничижительном представлении, подхалимничая перед президентом. Бердымухамедов выглядел довольным и, без сомнения, в следующем году в Ашхабате состоится очередное заседание Халк маслахаты.

Бердымухамедову придется прикладывать больше усилий, чтобы создавать впечатление неизменной народной поддержки, поскольку он упорно продолжает принимать непопулярные решения. 25 сентября он отменил бесплатное обеспечение населения страны газом, электричеством, водой и столовой солью. Эта жесткая мера экономии вступит в силу с января.

В прошлом году Бердымухамедов наложил ограничения на подобного рода бесплатное обеспечение. Теперь он заявляет, что окончательное прекращение – это часть его замысла по введению рыночной экономики. Не потому, что экономика была доведена до депрессивного состояния, вовсе нет.

Излучая сияние после заседания Халк маслахаты, Бердымухамедов вылетел в Нью-Йорк, чтобы 29 сентября выступить на сессии Генассамблеи ООН. Его речь представляла собой обычный набор избитых фраз о мире и стабильности с обязательным упоминанием роли Туркменистана в качестве экспортера энергии. Примечательно, однако, что он призвал международное сообщество оказать поддержку в развитии потенциала Каспия, дабы превратить его в логистический узел, связывающий континенты. Один из таких проектов может включать строительство транскаспийского газопровода, который позволит Туркменистану получить доступ к Южному газовому коридору, идущему из Азербайджана в Европу.

Будучи в Соединенных Штатах, Бердымухамедов встречался с представителями различных известных компаний. 30 сентября он провел личную встречу с Брайаном Лоппом, директором по международным операциям компании Boeing. Скорее всего, в центре обсуждений были планы Туркменистана закупить три самолета марки Boeing 737 MAX.

Бердымухамедов также встретился с Маквартом фон Пентцем, президентом подразделения сельскохозяйственной и садово-парковой техники компании John Deere. Компания John Deere уже давно работает на рынке Туркменистана. В 2008 году финский документальный фильм «Тень священной книги» (Shadow of the Holy Book) рассказал о том, как один из экземпляров «Рухнамы» – двухтомного труда, представляющего собой отдельные бессвязные отрывки из истории и псевдодуховные размышления, написанного ныне покойным президентом Ниязовым и объявленного обязательным чтением для всех, – оказался на почетном месте в корпоративном центре для посетителей компании John Deere, расположенном в городе Молин в Иллинойсе. Неизвестно, рассчитывал ли производитель тракторов приобрести что-нибудь из многочисленных трудов Бердымухамедова.

Возможно, наиболее примечательной была встреча с мультимиллиардером Биллом Кохом. Государственное информационное агентство сообщило, что Билл, братья которого Чарльз и Дэвид являются крупными спонсорами Республиканской партии, выразил заинтересованность в «закупках нефтяного кокса, карбамидной продукции и серы, произведенных в Туркменистане».

Кстати, о богатых семьях. Работающее за пределами страны издание «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ) на этой неделе представило поразительную иллюстрацию того, насколько выгодным может оказаться родство с Бердымухамедовым. Ибабекир Бекдурдыев, зять сестры Бердымухамедова, на этой неделе получил от президента медаль «За любовь к Отечеству». Но это еще пустяки. Тщательно изучив беззастенчиво размещенные в соцсетях фотографии, АНТ обнаружило, что Бекдурдыев каким-то образом ухитрился собрать целую коллекцию ярких наручных часов стоимостью более $1 млн.

В то время как золотая молодежь живет в неприличной роскоши, другим едва удается обеспечить себе хоть какую-то крышу над головой. Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», 29 сентября опубликовало репортаж о том, как власти снесли около 30 домов в городе Гёкдепе, расположенном недалеко от туркменской столицы, чтобы освободить место для строительства новой дороги. Многие жители не получили никакой компенсации, только обещания, что в течение полутора-двух лет им будет предоставлено новое жилье или участки сельскохозяйственных земель.

В эту из без того чрезвычайно занятую неделю Туркменистану удалось втиснуть торжества по случаю дня независимости, который отмечается 27 сентября. В прошлом году по неизвестным причинам праздник был передвинут с октября на сентябрь. Бердымухамедов посетил устроенный в честь праздника пышный военный парад. Описывая это мероприятие, ТДХ указало тип и модели значительной части продемонстрированной военной техники.

Работающее в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что во время парада Бердымухамедову подарили нового коня. Но главным предметом гордости остается Акхан, еще один конь Бердымухамедова, которому удалось попасть в Книгу рекордов Гинесса за ходьбу на дыбах. Как отметила «Хроника Туркменистана», конная тема недели продолжилась 28 сентября, когда Бердымухамедов присутствовал на скачках в Ахалтекинском конноспортивном комплексе.

Не останется незамеченным, что президент предпочел этот цирк с конями саммиту Содружества независимых государств, который состоялся 27-28 сентября в Таджикистане. Вместо Бердымухамедова на саммит отправили заместителя премьер-министра Пурли Агамырадова.