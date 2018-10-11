ГКНБ Таджикистана разъяснил, что происходит в ГБАО

CA-NEWS (TJ) - Госкомитет национальной безопасности Таджикистана в телевизионном репортаже, который был показан 10 октября вечером по центральному гостелеканалу, осудил криминогенную ситуацию в ГБАО, передает «Азия-Плюс».



В репортаже Госкомитет национальной безопасности сообщил о проведении спецоперации в ночь на 2 октября на границе Таджикистана с Афганистаном, в Шугнанском районе ГБАО. Здесь произошло боестолкновение с членами таджикской ОПГ, которые намеревались переправить в Таджикистан из Афганистана четыре автомата Калашникова и 25 кг наркотиков. Организаторы данного преступления объявлены в розыск, сообщалось в сюжете.

ГКНБ в сюжете подчеркивало, что "если власти и население ГБАО вместе не будут вести серьезную борьбу с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, то сотни молодых людей могут погибнуть".

"Организованные преступные группировки ГБАО делают вид, что они расстались с прошлым, и бандиты ведут обычную жизнь простых граждан, но факты свидетельствуют об обратном", - отмечалось в сюжете Госкомитета.

В качестве примера в сюжете сообщалось, что в течение последних пяти лет у населения ГБАО было конфисковано свыше 1500 единиц огнестрельного оружия, а 235 жителей области за причастность к незаконному хранению оружия были осуждены.

ГКНБ Таджикистана уверяло, что на сегодняшний день в руках некоторых групп населения области все еще незаконно хранится определенное количество оружия и боеприпасов.

Между тем, в ГБАО продолжается процесс добровольной сдачи огнестрельного оружия, незаконного хранящегося у населения области.

Он начался после визита президента Таджикистана в ГБАО. Тогда Эмомали Рахмон на встрече с активом области подверг резкой критике работу правоохранительных структур области и дал им месячный срок для наведения порядка, который истекает 16 октября.

К этому дню власти ГБАО изъяли у населения свыше 100 единиц огнестрельного оружия – оно было сдано добровольно после проведения разъяснительных бесед милиции с населением.