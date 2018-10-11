Шойгу оценил опыт участия Китая и Монголии в маневрах «Восток-2018»

CA-NEWS (MNG) - Министерство обороны России будет развивать полученный на маневрах «Восток-2018» опыт учебно-боевой работы с другими государствами, сообщил 10 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги «Востока-2018», передает РИА Новости.

По его словам, участие в маневрах формирований народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии придало им международный статус. Маневры, крупнейшие в России с 1981 года, прошли с 11 по 17 сентября.

«Это наш первый опыт учебно-боевой работы такого масштаба с иностранными государствами. Безусловно, будем дальше развивать данное направление военного сотрудничества, которое способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве», — сказал Шойгу.