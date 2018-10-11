РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шойгу оценил опыт участия Китая и Монголии в маневрах «Восток-2018»

CA-NEWS (MNG) - Министерство обороны России будет развивать полученный на маневрах «Восток-2018» опыт учебно-боевой работы с другими государствами, сообщил 10 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, подводя итоги «Востока-2018», передает РИА Новости.

По его словам, участие в маневрах формирований народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии придало им международный статус. Маневры, крупнейшие в России с 1981 года, прошли с 11 по 17 сентября.

«Это наш первый опыт учебно-боевой работы такого масштаба с иностранными государствами. Безусловно, будем дальше развивать данное направление военного сотрудничества, которое способствует укреплению стабильности и безопасности на евразийском пространстве», — сказал Шойгу.

print
  • Кыргызстан занял первое место из стран Центральной Азии в рейтинге сокращения неравенства
  • МВФ отложил предоставление льготного кредита Таджикистану на неопределенное время
  • Германия предоставит Монголии 55 млн евро в виде безвозмездной помощи
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×