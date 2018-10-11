Таджикистан и Туркменистан ратифицировали налоговое соглашение

- Туркменистан, общество
- 12:10, 11 октября 2018
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CA-NEWS (TM) - Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала налоговое соглашение с Туркменистаном, заявила замминистра финансов республики Мехринамо Джонмамадзода, передает «Sputnik Таджикистан».
Соглашение касается принципов взыскания косвенных налогов при ввозе и вывозе товаров, при выполнении работ и оказании услуг.
Джонмамадзода отметила, что документ исключает двойное налогообложение, в том числе акцизы.
По ее словам, налоговое соглашение будет способствовать развитию торгового оборота между странами и привлечению инвестиций.
Джонмамадзода добавила, что аналогичные соглашения также были подписаны между Таджикистаном и Россией, Кыргызстаном, Беларусью и Казахстаном.
Согласно данным статистики, за восемь месяцев этого года товарооборот Таджикистана и Туркменистана превысил $37 миллионов.
Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель вырос на 15,1 процента.