Таджикистан и Туркменистан ратифицировали налоговое соглашение

CA-NEWS (TM) - Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала налоговое соглашение с Туркменистаном, заявила замминистра финансов республики Мехринамо Джонмамадзода, передает «Sputnik Таджикистан».

Соглашение касается принципов взыскания косвенных налогов при ввозе и вывозе товаров, при выполнении работ и оказании услуг.

Джонмамадзода отметила, что документ исключает двойное налогообложение, в том числе акцизы.

По ее словам, налоговое соглашение будет способствовать развитию торгового оборота между странами и привлечению инвестиций.

Джонмамадзода добавила, что аналогичные соглашения также были подписаны между Таджикистаном и Россией, Кыргызстаном, Беларусью и Казахстаном.

Согласно данным статистики, за восемь месяцев этого года товарооборот Таджикистана и Туркменистана превысил $37 миллионов.

Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель вырос на 15,1 процента.