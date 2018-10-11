Татарстанской компании предложили принять участие в строительстве газохимического завода в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - В головном офисе компании «ТАИФ» состоялась рабочая встреча с делегацией Узбекистана, где стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в Узбекистане в области газохимии и энергетики, пишет «Реальное время».

Заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Муса Ерниязов рассказал о проекте строительства нового завода и предложил ТАИФу принять в нем участие.

«Мы оценили предварительную мощность нового завода: выгодно строить предприятие, перерабатывающее более 2 млрд кубометров газа в год. Сейчас делаем экономический расчет. К вам мы приехали для обмена опытом работы в сфере нефтегазохимии. Для нас было бы огромной честью использовать ваш большой опыт. Мы готовы к сотрудничеству в рамках строительства газохимического завода», — добавил Муса Ерниязов.

Предполагается, что новый газохимический завод будет выпускать полипропилены, различные синтетические материалы, каучуки и другие материалы.

ТАИФ оценил инвестиционную привлекательность Каракалпакстана и готов рассмотреть конструктивные предложения об участии в проекте строительства газохимического завода. Об этом сообщил во время встречи заместитель генерального директора ТАИФа Руслан Шигабутдинов.

По итогам встречи было принято решение создать совместную комиссию для рассмотрения возможного сотрудничества.