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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане запустят 3D мультсериал

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане по заказу Milliy TV (Национальное ТВ) начались работы над мультипликационным сериалу в главной роли с помидором по имени "Доппи" (Тюбетейка), сообщили местные СМИ.

"Помидор Доппи" – развлекательный мультсериал для детей, главным героем которого является веселый и задорный Помидор Доппи. Ранее выложенный в сеть ролик с участием этого героя набрал несколько миллионов просмотров и сделал его самым узнаваемым мультперсонажем Узбекистана, сообщает uz24.uz.

Доппи – веселый и неунывающий персонаж, постоянно попадающий в комические ситуации. Необычные и смешные стечения обстоятельств не сбивают его с намеченного пути. По словам авторов мультсериала, зрители могут увидеть, как герой сразится с динозавром, отправится в космос и найдет несметные сокровища Самарканда.

Первый сезон мультсериала состоит из 10 серий. Он будет транслироваться по телеканалу «Milliy». Запуск планируется на октябрь 2018 года.

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