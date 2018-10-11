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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Медучреждения Казахстана с 2019 года перейдут на безбумажный документооборот

CA-NEWS (KZ) - Медицинские учреждения Казахстана с 1 января 2019 года перейдут на безбумажный документооборот. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов на встрече с актвом Восточно-Казахстанской области.

По его словам, повышение качества медицинских услуг требует приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В этой связи будет снижена нагрузка на врачей общей практики за счет создания новых участков и развития малых форм ПМСП. Получит дальнейшее развитие семейная врачебная практика: доля врачей увеличится на 10%.

«В целях стимулирования перехода медработников первичной сети на новые технологии управления заболеваниями будет проведено поэтапное повышение зарплаты участковым врачам и медсестрам на 20% с 1 января 2019 года. Повышение заработной платы коснется 10 тыс. участковых врачей и 30 тыс. медсестер по мере их обучения новым методам работы, с доведением до 100% к концу 2019 года. Для этого будет выделено 5 млрд тенге», - сказал глава ведомства.

Министр отметил необходимость продолжить цифровизацию деятельности всех медорганизаций через полный переход на безбумажный документооборот с 1 января 2019 года, тем самым снизив излишнюю нагрузку на медицинский персонал.

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