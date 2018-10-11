Лукашенко назвал смешной возможность вступления Беларуси в Россию

CA-NEWS (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с российским послом Михаилом Бабичем заявил, что его страна стала суверенным и независимым государством благодаря устремлениям своего народа. Возможность ее вхождения в состав России в XXI веке выглядит смешно, заявил он, сообщает агентство «Белта».

«Незыблемо одно, и вы это знаете, - мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса. В XXI веке говорить (как они пишут там) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал, и прошлого, первого президента России», - заявил Александр Лукашенко.

Он напомнил о референдуме 1995 года, в рамках которого перед гражданами Белоруссии поставили вопрос, стоит ли Минску повернуться лицом к Западу или ему следует остаться в союзнических отношениях с Москвой.

«И за союз Беларуси и России проголосовало не просто большинство, а подавляющее большинство нашего населения», - заявил он, подчеркнув, что сейчас белорусский народ видит в России близкого союзника.

Говоря о современных отношениях двух стран, Лукашенко выразил надежду, что во время работы Бабича в качестве посла Минск и Москва выстроят крепкие отношения. «Я бы очень хотел, чтобы период Михаила Викторовича (Бабича) назло всем злопыхателям, которые высказывали свою позицию, мы сделали таким, которым бы гордились и мои, и ваши дети», - резюмировал белорусский лидер.

В конце августа президент Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла в Белоруссии. Им стал полномочный представитель главы государства в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Ему присвоили статус спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений.