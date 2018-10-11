РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Таджикистана встретился с юношеской сборной по футболу и вручил им денежные премии

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана, президент национального олимпийского комитета страны Эмомали Рахмон, вместе с председателем города Душанбе, президентом Федерации футбола страны Рустамом Эмомали приняли юношескую сборную Таджикистана – серебряных призеров чемпионата Азии по футболу, сообщает пресс-служба главы государства.

Из резервного Фонда президента 33 членам команды было выделено и вручено 660 тысяч сомони ($70 тысяч) – по 20 тыс. сомони ($2 тысячи) каждому. В беседе с молодыми спортсменами Эмомали Рахмон поздравил команду, Федерацию футбола страны с достижением юношеской сборной на чемпионате Азии.

Рахмон подчеркнул, что завоеванное футболистами второе место среди 45 команд на чемпионате Азии и поднятие государственного флага в честь этого события является большой честью для всех таджикистанцев.

Напомним, что на прошедшем чемпионате Азии-2018 в Малайзии юношеская сборная Таджикистана провела шесть матчей. В итоге юношеская сборная Таджикистана не только выиграла серебряные медали чемпионата Азии-2018, но и завоевала путёвку на чемпионат мира (U-17), который в следующем году пройдёт в Перу.

Серебряные награды, завоеванные юношеской сборной страны на чемпионате Азии в Малайзии, стали лучшим достижением в истории таджикского футбола на крупных международных турнирах сборных.

print
  • Ограничения, введенные Кыргызстаном на ввоз мяса птицы и яиц Казахстана, являются неправомерными, - Минсельхоз РК
  • Курс доллара на «черном рынке» Туркменистана вырос до 18,8 манатов
  • МВФ призывает таджикские власти принять меры в отношении двух крупных проблемных банков страны
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×