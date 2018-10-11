Президент Таджикистана встретился с юношеской сборной по футболу и вручил им денежные премии

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана, президент национального олимпийского комитета страны Эмомали Рахмон, вместе с председателем города Душанбе, президентом Федерации футбола страны Рустамом Эмомали приняли юношескую сборную Таджикистана – серебряных призеров чемпионата Азии по футболу, сообщает пресс-служба главы государства.

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Из резервного Фонда президента 33 членам команды было выделено и вручено 660 тысяч сомони ($70 тысяч) – по 20 тыс. сомони ($2 тысячи) каждому. В беседе с молодыми спортсменами Эмомали Рахмон поздравил команду, Федерацию футбола страны с достижением юношеской сборной на чемпионате Азии.

Рахмон подчеркнул, что завоеванное футболистами второе место среди 45 команд на чемпионате Азии и поднятие государственного флага в честь этого события является большой честью для всех таджикистанцев.

Напомним, что на прошедшем чемпионате Азии-2018 в Малайзии юношеская сборная Таджикистана провела шесть матчей. В итоге юношеская сборная Таджикистана не только выиграла серебряные медали чемпионата Азии-2018, но и завоевала путёвку на чемпионат мира (U-17), который в следующем году пройдёт в Перу.

Серебряные награды, завоеванные юношеской сборной страны на чемпионате Азии в Малайзии, стали лучшим достижением в истории таджикского футбола на крупных международных турнирах сборных.