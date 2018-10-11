Все 120 налоговиков Мангистау привлечены к дисциплинарной или административной ответственности

CA-NEWS (KZ) - В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области состоялось совещание по вопросам исполнения прогноза по местному бюджету, противодействию коррупции, соблюдению норм Этического кодекса.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, за 10 месяцев текущего года сбор налогов и платежей в местный бюджет исполнен на 82%. При плане 132 млрд 668,2 млн тенге фактически поступило 108 млрд 843,3 млн тенге, что больше аналогичного периода прошлого года, темп роста составил 103,6%.

По словам руководителя департамента Агентства Казахстана по делам госслужбы и противодействию коррупции Мангистауской области Нургуль Жанназаровой, с начала года из 120 сотрудников ДГД 111 привлечены к дисциплинарной, остальные 9 к административной ответственности, 18 из них занимают руководящие должности.

«Сотрудники областного ДГД в основном привлекаются за дисциплинарные проступки. Так, за 8 месяцев текущего года вынесено 56 замечаний, 27 выговоров, 5 строгих выговоров, 12 предупреждений о неполном служебном соответствии, 2 понижения в должности и еще 2 были уволены с занимаемой должности. Кроме того, 5 госслужащих были освобождены от занимаемых должностей по отрицательным мотивам. Также за нарушения сроков и порядок получения государственных услуг двое сотрудников управления таможенного контроля оштрафовали на сумму 72150 тенге», - рассказала она.