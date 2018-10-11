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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Финансовый сектор Монголии переходит на систему электронно-цифровой подписи

CA-NEWS (MNG) - 10 октября, Центральный Банк (ЦБ) объявил о запуске кампании «Электронная транзакция» с целью представления общественности новую систему электронно-цифровой подписи (ЭЦП) для финансовых организаций, передает Montsame.

В ходе данного мероприятия состоялась официальная церемония вручения финансовым учреждениям «ключа» к системе ЭЦП.

Технологическая инновация в сегодняшней электронной эре широко внедряется в банковские и финансовые продукты и услуги. Она направлена на предоставление клиентам и гражданам большого спектра банковско-финансовых сервисов на более доступных, надежных и безопасных условиях.

«Мы запускаем кампанию, чтобы предоставить общественности информацию об использования финансовых технологий (финтех или Fintech), позволяющих делать финансовые сервисы более эффективными. С этой целью ЦБ предоставляет IT-компаниям возможность развивать финтех в сфере финансов», - отметил вице-президент ЦБ Б.Лхагвасурэн.

На данном мероприятии компания «Тридум э-Секьюрити», которая разработала систему ЭЦП и реализовала проект "Внедрение электронной инфраструктуры в финансовый сектор", официально передала вице-президенту ЦБ Б.Лхагвасурэну первый «ключ» или «еТокен» системы ЭЦП.

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