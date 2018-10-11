Узбеки Таджикистана: Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев достойны Нобелевской премии мира

CA-NEWS (UZ) - Общество узбеков Таджикистана начало кампанию по сбору подписей в поддержку кандидатур президента Таджикистана Эмомали Рахмона и его узбекского коллеги Шавката Мирзиёева на соискание Нобелевской премии мира в следующем году.

Об этом стало известно в сходе жителей сельсовета "Гулистон" Вахдатского района 10 октября. Мухаррама Мирзоалиева, председатель Общества узбеков Таджикистана, после схода сказала, что инициативная группа уже связалась с Норвежским Нобелевским комитетом, который является частью Норвежского Нобелевского института.

​«Нам подробно разъяснили процедуру выдвижения кандидатов. Нам стало известно, что Норвежский Нобелевский комитет даже не рассматривает заявки правительственных структур на выдвижение президентов кандидатами на соискание Нобелевской премии мира. Но если главу государства выдвигают общественные организации, то их заявка рассматривается в обязательном порядке», - сказала Мухаррама Мирзоалиева.

Два года тому назад известный в прошлом политический и государственный деятель Таджикистана Хикматулло Насриддинов предложил официально выдвинуть президента Эмомали Рахмона кандидатом на соискание Нобелевской премии мира. По его мнению, данное предложение необходимо официально направить в адрес соответствующей инстанции по присуждению Нобелевской премии посредством парламента Таджикистана при содействии гражданского общества, интеллигенции.

В Узбекистане же прозвучали призывы к выдвижению кандидатом на соискание Нобелевской премии мира президента Шавката Мирзиёева. Призыв прозвучал из уст депутата Наманганского областного совета народных депутатов Олимжона Тухтаназарова, режиссера одного из каналов Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

В Таджикистане, по официальным данным, проживают 926 тыс. узбеков - это 12,2 % населения республики по переписи 2010 года.