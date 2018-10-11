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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде открылась международная выставка «Туркментел-2018»

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде открылась очередная, XI Международная выставка и научная конференция телекоммуникаций, телеметрии и информационных технологий - «Туркментел-2018», организаторами которой выступили Министерство связи и Торгово-промышленная палата страны, сообщает госинформагентство.

В торжественной церемонии открытия форума «Туркментел-2018», проводимого в экспоцентре Торгово-промышленной палаты, приняли участие члены правительства, депутаты Меджлиса, руководители министерств и ведомств, главы аккредитованных в стране дипломатических миссий, представители образовательных структур страны, общественности и СМИ. С большим вниманием собравшиеся заслушали приветственное Обращение президента Гурбангулы Бердымухамедова.

На выставке свои достижения представляют около 80 экспонентов – отечественные подразделения связи и их зарубежные партнёры, успешно реализующие с долгосрочной перспективой важнейшие государственные программы и проекты в этой сфере, а также туркменские предприниматели.

В нынешнем международном смотре активное участие приняли также отраслевые предприятия транспортной сферы, успешную деятельность которых и эффективное управление движением на авиалиниях, железнодорожных и автомобильных магистралях обеспечивают высокочувствительные системы радионавигации, мониторинга транспортных потоков, метеостанций и др.

Во второй половине дня в конференц-зале Торгово-промышленной палаты начала работу Международная научная конференция, посвящённая актуальным вопросам развития отрасли и дальнейшего конструктивного и плодотворного диалога со всеми заинтересованными партнёрами. Форум собрал специалистов и экспертов национальных государственных структур связи, ведущих учёных-разработчиков, программистов, представителей деловых кругов.

В программу конференции включены вопросы расширения международного сотрудничества и привлечения иностранных инвестиций, технологий и проектов в сектор связи Туркменистана, развития информационно-телекоммуникационных сетей в обеспечении надёжных и качественных услуг пользователям. В ходе пленарной сессии рассматривались вопросы состояния, перспектив и прогнозные оценки развития современных систем телекоммуникаций и информационного обеспечения.

Международная выставка «Туркментел-2018» продолжит работу по 12 октября.

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