Алматы–Астана является самым популярным авиамаршрутом в Казахстане, Алматы–Москва - на международном рынке

CA-NEWS (KZ) - Алматы–Астана является самым популярным авиамаршрутом в Казахстане, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

По данным ведомства, в текущем году сохраняются положительные темпы роста в отрасли гражданской авиации республики. Так, за 8 месяцев 2018 года местные аэропорты обслужили 9,2 млн человек, что на 10% больше показателя аналогичного периода 2017 года (8,4 млн человек).

За 8 месяцев рост по перевезенным авиапассажирам составил 15% или 5,5 млн человек (8 месяцев 2017 г. - 4,8 млн).

В настоящее время на внутреннем рынке авиаперевозок действуют 7 казахстанских авиакомпаний: «Эйр Астана», «SCAT», «Бек Эйр», «Qazaq Air», «Жезказган Эйр», «Жетису», «Южное небо».

Наиболее популярным маршрутом на внутреннем рынке является Алматы – Астана – Алматы. По данному маршруту рейсы выполняют 4 авиакомпании («Эйр Астана», «SCAT», «Бек Эйр», «Qazaq Air») с частотой 274 рейса в неделю в обоих направлениях. В среднем из Астаны в Алматы и обратно можно улететь на 19 рейсах в день.

Вторым по популярности является маршрут Алматы – Шымкент – Алматы, на котором выполняется 62 рейса в неделю в обоих направлениях 4 авиакомпаниями («Эйр Астана», «SCAT», «Бек Эйр», «Qazaq Air»).

Третье место занимает маршрут Астана – Шымкент – Астана, на котором выполняется 60 рейсов в неделю в обоих направлениях 3 авиакомпаниями («Эйр Астана», «SCAT», «Бек Эйр»).

На международном рынке пассажирских авиаперевозок Казахстана действуют 25 иностранных и 2 казахстанских авиакомпаний.

Наиболее популярным маршрутом на международном направлении является Алматы – Москва – Алматы, на котором 2 авиакомпании («Эйр Астана», «Аэрофлот») выполняют 60 рейсов в неделю в обоих направлениях.

Вторым по популярности является маршрут Астана – Москва – Астана, на котором выполняется 48 рейсов в неделю в обоих направлениях 2 авиакомпаниями («Эйр Астана», «Аэрофлот»).

На третьем месте расположен маршрут Алматы – Стамбул – Алматы, на котором выполняется 34 рейса в неделю в обоих направлениях 2 авиакомпаниями («Эйр Астана», «Turkish Airlines»).