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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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План призыва в таджикскую армию выполнен на 46%

CA-NEWS (TJ) - План осеннего призыва в ряды Вооруженных сил Таджикистана на 11 октября выполнен на 46%. Лидер призыва - Горный Бадахшан, сообщает «Азия-Плюс».

Осенний призыв в ряди Вооруженных сил Таджикистана стартовал в стране 1 октября и продлится до 30 ноября.

В Хатлоне к этому дню призывная кампания выполнена на 40%, в Согде - на 60%, в ГБАО – на 70%, в РРП - на 40%, в городе Душанбе – на 36%, сообщил начальник пресс-центра Минобороны Таджикистана, майор Ориф Нозимиён.

По данным оборонного ведомства страны, в ряды таджикской армии будут призваны молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Республиканскую комиссию по организации осеннего призыва в ряды Вооруженных сил республики возглавляет вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим.

Ряды Вооружённых сил Таджикистана ежегодно пополняются примерно на 15-16 тыс. человек. В стране насчитывается более 600 тыс. молодых людей призывного возраста.

Вооруженные силы Таджикистана состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС.

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