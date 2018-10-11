На казахстанско-узбекской границе образовалась очередь из фур в 6 километров

CA-NEWS (UZ) - Затор из фур длиной почти в шесть километров образовался на границе Казахстана и Узбекистана, сообщает телеканал КТК. Водители стоят сутками, чтобы пройти досмотр на таможенном посту имени Бауыржана Конысбаева. По словам шоферов, есть способы обойти очередь.

"Те, кто без очереди лезет, 300-400 долларов дают. А если не дашь, будешь стоять трое-четверо суток. А если по очереди, всё равно 100 долларов спрашивают. Например, я везу 8 тонн, а мне говорят: если деньги не дашь, я тебе перегруз 2 тонны припишу, а это штрафы. Это в Казахстане, в Узбекистане такого нет", – сказал водитель Гулам Махмадали.

Десятки фур, которые стоят перед таможенным постом имени Бауыржана Конысбаева, уже несколько суток пытаются провезти цветы, продукты питания и даже лекарства. Люди живут в кабинах машин, не имеют элементарных условий, а в поисках туалета вынуждены просто уходить в степь. Ещё больше возмущает водителей то, что на постах приходится платить дань, даже если ничего не нарушил.

В департаменте госдоходов Туркестанской области просят сообщать о незаконных фактах сбора средств. По словам представителей органов, к ним не поступали подобные сообщения. Посты на узбекской границе работают в авральном режиме круглые сутки. Вместо положенных 100 фур там проходят по 150 в сутки. Данная ситуация сложилась из-за резкого увеличения товарооборота между странами.

"Вот таких фактов и обращений не поступало. Я не могу утверждать. Сам лично с таким фактом не сталкивался, хотя идут слухи. Посты работают круглосуточно. Оформляют. Там никаких фактических задержек нет. В этом случае потому что товарооборот увеличился, из-за этого скопление", – сообщил руководитель управления таможенного контроля ДГД по Туркестанской области Марат Кулакеев телеканалу КТК.