Безумно богатая Азия или «Безумно богатые азиаты», - бывший главный экономист МВФ об крупнейшем экономическом успехе региона

CA-NEWS (CA) - В неожиданно успешном фильме «Безумно богатые азиаты» (основан на романе Кевина Квана, опубликованном в 2013 году) профессор экономики из Нью-Йоркского университета (Рейчел) отправляется со своим бойфрендом в Сингапур, чтобы познакомиться с его семьёй. Там она впервые узнаёт, что её спутник жизни (Ник) – наследник одного из крупнейших в Азии состояний, а его мать решительно намерена предотвратить брак своего сына с тем, кто ему неровня, даже если это американка азиатского происхождения.

Кеннет Рогофф – бывший главный экономист МВФ, профессор экономики и государственной политики в Гарвардском университете.

Project Syndicate, 2018

Отчасти из-за исключительно азиатского состава (потрясающих) актёров, что является крайней редкостью, а отчасти потому, что этот фильм напоминает великие романтические комедии прошлого, он наделал много шума. Может быть даже Мишель Йео (актрисе из фильма «Крадущий тигр, затаившийся дракон»), которая играет непреклонную как сталь, но любящую мать, наконец-то, вручат давно заслуженный «Оскар».

Но звездой этого фильма стал ещё и Сингапур, место, которое мало знакомо большинству жителей Запада. У некоторых реальный шок вызовет то, как безумно богаты стали некоторые страны Азии.

Чтобы лучше ощутить стремительный взлёт этого островного города-государства, нужно всего лишь сравнить блестящий мегаполис, показанный в «Безумно богатых азиатах», с полной хижин рыбацкой деревней в классической комедии 1940 года «Дорога в Сингапур», в которой снимались Бинг Кросби, Дороти Ламур и Боб Хоуп. Это сравнение помогает также понять, как именно выдуманная семья Янг стала такой сверхбогатой – благодаря вовремя сделанным инвестициям в недвижимость. Сингапур, с его годовым ВВП в размере около $325 млрд в 2017 году и 5,6 млн жителей, сейчас находится на одном экономическом уровне с Данией (хотя население этого города более разнородно).

Это весьма лестное сравнение, поскольку Дания обычно попадает в топ глобальных рейтингов качества жизни. Сингапур не перераспределяет доходы столь же агрессивно, как Дания, а предпочитает сохранять низкие налоги и оказывать целевую помощь жителям с низким уровнем доходов. Впрочем, все граждане имеют доступ к высококачественной системе здравоохранения и школам, многие также имеют право на жильё со значительными субсидиями. В фильме «Безумно богатые азиаты» бедность изображается (довольно гениально и весело) как дальний авиаперелёт в эконом-классе, а не в первом.

Хотя американцы азиатского происхождения одобрили этот фильм, ставший прорывом для азиатских актёров в голливудском кино, в самом Сингапуре он вызвал ожесточённые дебаты. Многие сингапурцы предвкушают, что CRA (как стали называть этот фильм на сингапурско-английском диалекте «синглиш») станет катализатором туристического бума, но при этом нет недостатка и в жалобах. Одна из них – персонажи используют мало фраз из «синглиш»; другая – в фильме совсем не видно индийской и малайской диаспоры этого города-государства, а они велики. Но самое главное, возникло популистское недовольство невероятным богатством семьи Янг, которое заставило часть зрителей задаться вопросом, а почему в Сингапуре нет налогов на доходы с капитала или налога на передаваемое по наследству имущество. Почему Нику позволяется унаследовать такое большое количество денег?

Впрочем, это недовольство оказалось, наверное, меньшим, чем мог бы ожидать американец или европеец. Возможно это потому, что средний класс чувствует себя весьма неплохо в уникальной системе Сингапура: во многом это рыночная экономика, но при этом такая, в которой правительство играет большую роль в долгосрочном планировании и инвестициях.

Кто-нибудь может цинично заметить, что недовольство было бы намного более заметным, если бы в стране имелось меньше ограничений для СМИ. Тем не менее, главным драйвером популизма в Европе и США, стало, конечно, замедление темпов экономического роста, а особенно его негативное влияние на доходы среднего класса, усугубившееся из-за финансового кризиса. В Сингапуре же ситуация выглядит сравнительно более благоприятно, чем в Европе, хотя темпы роста здесь тоже замедлились. По прогнозам Денежно-кредитного управления Сингапура, в 2018 году темпы роста превысят 3%, что соответствует уровню США, вызывающих сейчас зависть у других развитых стран.

Успех Сингапура является особенно выдающимся, потому что близость к экватору обычно ассоциируется со слабым ростом экономики и бедностью. А Сингапур находится практически на экваторе. (В одной неправдоподобной сцене этого фильма Ника и Рейчел забирают из аэропорта в джипе с открытым верхом). Экономисты, изучающие рост экономики, едва ли не дерутся на конференциях по поводу того, что именно важнее для этого роста – «институты» или «культура». Обе стороны при этом ссылаются на опыт Сингапура, который унаследовал английские институты и элементы китайской культуры.

Можно надеяться, что теперь Азия станет более значимой частью голливудской культуры и появится больше фильмов, снятых в Азии и с азиатскими актёрами. Стоивший всего $30 млн (сравните с бюджетом выше $300 млн у диснеевского «Мстители: Война бесконечности»), фильм «Безумно богатые азиаты» уже собрал более $200 млн во всём мире.

Это впечатляющий результат для любого фильма, но, наверное, он является особенно впечатляющим для фильма, который начинается с урока, посвящённого теории игр. В первой сцене Рейчел воспользовалась покером, чтобы проиллюстрировать одну из концепций перед большой аудиторией, сидящей в восхищённом внимании, пока она играет с ассистентом. Конечно, большинство курсов по теории игр содержат много математики, описывающей стратегические отношения, а не реальные игры. Тем не менее, они всё же могут быть весёлыми. Профессор Принстонского университета Авинаш Диксит использовал отрывки из фильмов (например, «Доктор Стрейнджлав»), чтобы проиллюстрировать некоторые ключевые концепции.

Возможно, теперь Голливуд будет использовать такие фильмы, как «Безумные богатые азиаты», для иллюстрации важнейших концепций, связанных с этим регионом, который стал крупнейшей историей экономического успеха за несколько последних десятилетий. Об этой истории можно рассказать ещё очень многое.