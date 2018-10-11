В МИД Туркменистана прошла встреча с заместителем министра сообщений Латвии

- Туркменистан, политика
- 13:37, 11 октября 2018
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CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с Заместителем министра сообщений, Заместителем Государственного секретаря Латвии Улдисом Рейманисом, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В ходе диалога отмечая положительную динамику развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной отраслях, стороны выразили готовность к их дальнейшему расширению.
Отмечая работу двусторонней туркмено-латвийской группы по транспорту, Улдис Рейманис выразил ряд предложений для дальнейшего развития транспортного сотрудничества с учетом развития двусторонних мультимодальных коридоров. Отмечая роль географического расположения Туркменистана, высокий гость отметил заинтересованность в расширении двусторонних транзитных коридоров. Затем Заместитель министра сообщений Латвии предоставил туркменской стороне материалы по логистическим возможностям Латвии.
В свою очередь туркменская сторона проинформировала о прогрессе страны в транспортной сфере и логистических возможностях, а также возможных для осуществления совместных проектах в данном направлении.
Стороны договорились о консолидации совместных усилий в транспортной сфере для дальнейшего расширения товарооборота обоих государств.