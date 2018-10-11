В Астане состоится конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана»

CA-NEWS (KZ) - В Астане 12-13 октября состоится конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана». Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель секретариата национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Лаззат Рамазанова.

По ее словам, в конкурсе примут участие 153 компании-победителя региональных этапов, которые прошли с июня по август в областных центрах страны, включая Астану и Алматы.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары».

В рамках республиканской выставки жителям и гостям столицы будет представлен широкий ассортимент отечественных товаров, желающие смогут приобрести представленные товары по ценам производителей. Кроме того состоится демонстрация одежды отечественных производителей, мастер-классы.