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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане улучшат электроснабжение сел Исфары в рамках проекта CASA-1000

CA-NEWS (TJ) - Вопросы подготовки новой программы по поддержке общин в рамках регионального энергетического проекта CASA-1000 обсуждены в городе Душанбе, сообщает сообщает секретариат министерства финансов РТ.

В ходе реализации проекта планируется улучшение электроснабжения в приграничных сельских районах города Исфары, а также развитие социально-экономической инфраструктуры в данных районах.

«Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода встретился с главой представительства Всемирного банка в РТ г-ном Ян-Питером Олтерсом и обсудил вопросы поддержки сельских районов в рамках регионального энергетического проекта CASA-1000», - сообщает секретариат министерства финансов РТ.

По итогам встречи, стороны договорились о продолжении конструктивного сотрудничества между министерством финансов и Всемирным банком в сфере реализации перспективных инвестиционных проектов.

Напомним, региональный проект CASA-1000 предусматривает строительство ЛЭП для передачи электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.

Общая стоимость проекта CASA-1000 составляет свыше $1 млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан-$314 млн., Кыргызстан-$209 млн., Афганистан-$354 млн. и Пакистан-$209 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты – Всемирный банк (ВБ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.

В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР – $70 млн., ЕБРР – $110 млн.

Планируется, что реализация таджикской части проекта завершится в 2021 году.

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