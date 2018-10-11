В Монголии пройдет Кубок Азии по художественной гимнастике

CA-NEWS (MNG) - Первый Кубок Азии по художественной гимнастике категории «А» пройдет 25-28 октября в Улан-Баторе, сообщает Montsame. По предварительным данным, в нем примут участие более 70 ведущих спортсменок, признанных на азиатском и мировом уровне.

«Предстоящий турнир сыграет роль в популяризации Монголии, повышении рейтинга отечественных гимнасток и увеличения любителей спорта», - считают организаторы.

Напомним, что художественная гимнастика является одним из самых зрелищных и изящных видов спорта, суть которого заключается в выполнении гимнастических и танцевальных упражнений. Художественная гимнастика является олимпийским видом спорта.