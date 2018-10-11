Казахстанский театр получил Гран-при Международного фестиваля «Подмосковные вечера»

CA-NEWS (KZ) - Гран-при VI Международного театрального фестиваля «Подмосковные вечера» по решению зрителей получило театральное объединение «28 Theatre» из Казахстана, представившее спектакль «Войцек». Главную награду жюри получил Македонский национальный театр за спектакль «Private Confessions».

Как сообщает пресс-служба посольства РК в России, на фестивале было предусмотрено две отдельные награды: лучший спектакль по версии жюри и Гран-при по результатам зрительского голосования.

Два спектакля, получившие симпатии зрителей и экспертов, шли на иностранном языке, однако зрителям это не помешало прочувствовать сюжет постановки и оценить игру актеров.

В чествовании победителей приняли участие театральные критики Татьяна Тихоновец, Андрей Пронин, Владислава Куприна, которые в течение недели оценивали работы участников фестиваля. Зрелищной частью церемонии закрытия стал гала-концерт театральных капустников, подготовленный артистами театра «ФЭСТ» и гостями.