В Стамбуле состоялась сходка кримавторитетов из Центральной Азии и Кавказа

CA-NEWS (UZ) - В воскресенье, 7 октября в Аксарае – одном из жилых микрорайонов района Фатих в Стамбуле – состоялась сходка криминальных авторитетов из Кавказа и стран Центральной Азии. Председательствовал на ней лидер преступного мира Азербайджана Надир Салифов по прозвищу "Лоту Гули".

Как сообщили два источника из Узбекистана: криминальный авторитет и предприниматель, приближенный к криминальному миру, на сходку «воров в законе» собрались десятки представителей преступного мира Кавказа и стран Центральной Азии, проживающие в настоящее время в Турции.

– На сходке «воров в законе» лидером центральноазиатских кримавторитетов выступил авторитет по прозвищу «Ахтам Самаркандский». Кроме того, на сходке участвовали около 100 представителей преступного мира Узбекистана, которые сейчас живут в Стамбуле. Еще приехали 30 кримавторитетов из Казахстана, около 50 из Кыргызстана и Таджикистана, – сказал кримавторитет из Узбекистана, участвовавший на сходке «воров в законе» в Стамбуле.

Еще один участник этой сходки говорит, что это была одна из самых крупных сходок криминальных авторитетов из стран бывшего Советского Союза. "Такой сходки в Стамбуле еще не было. На сходке, в основном, обсуждали то, как необходимо решать какие-то спорные вопросы и кто будет выступать судьей в их решении. Кроме того, говорили о том, как нужно тратить деньги, которые поступают в "общак", – сказал предприниматель.

Кроме вопросов, касающихся преступного мира, на сходке «воры в законе» потребовали от одного из крупнейших узбекских предпринимателей вернуть деньги, взятые из «общака». По словам источников, во время сходки Надир Салифов заявил, что в 2010 году отдал из воровского «общака» 10 миллионов долларов США узбекскому предпринимателю, занимающемуся экспортом фруктов и овощей из Узбекистана. Тогда Салифов поставил условие, что деньги предприниматель должен вернуть в «общак» до начала 2019 года, говорят наши собеседники. (Имя предпринимателя не называется из-за опасений за его безопасность).

Как сообщили турецкие СМИ, спустя день после сходки кримавторитетов, ночью 8 октября сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Стамбула задержали 46-летнего Надира Салифова. Как пишет одно из крупнейших и авторитетных турецких изданий «Хурриет», Салифов был задержан по подозрению в совершении таких преступлений, как «покушение на убийство», «контрабанда наркотиков» и «мошенничество». Кримавторитет был доставлен для допроса в отделение полиции по улице Ватан в Стамбуле.

Напомним, что Надир Салифов («Лоту Гули»), который считается одним из самых известных криминальных авторитетов на постсоветском пространстве, отсидевший 22 года в тюрьме за «убийство», «хранение оружия», «торговлю наркотиками» и «мошенничество», освободился из мест лишения свободы в 2017 году.