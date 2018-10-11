В Ташкенте легковушка врезалась в дерево: двое погибших

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте в результате столкновения легкового автомобиля с деревом, погибли двое человек, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

"Сегодня, 11 октября, в Чиланзарском районе Ташкента водитель, управляющий автомобилем "Ласетти", у дворца «Дружбы Народова» на полном ходу врезался в дерево", - отмечается в сообщении.

В результате водитель М.Ш. и его пассажир Н. М. получили тяжёлые травмы и погибли на месте происшествия. Предварительное расследование продолжается.