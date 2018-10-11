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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Фотография, снятая в Монголии, выиграла $5 тысяч на международном конкурсе

CA-NEWS (MNG) - 10 октября были объявлены результаты ежегодного конкурса «All About Photo-2018» среди международных фотографов, передает Montsame.

Первое место конкурса и денежную премию в размере $5000 выиграла фотография британского фотографа Тарик Зайди, снятая в западном регионе Монголии.

Фотограф запечатлел пожилого казаха, сидящего вдвоем со своим малолетним внуком на одном коне. На руке старика сидит его беркут с раскрытыми крыльями. За ребенка внимательно смотрит его мама. Тарик Зайди назвал свою снимку «All Secure» или «Все безопасно».

Второе место и денежный приз в размере $2 тысяч взяла фотография снятая в Китае под названием «Return» (Возвращение). На фотографии видно как загоняют стадо оленей.

Третье место и приз в $1500 досталось ирландскому фотографу, который заснял енота в темноте возле холодильной камеры.

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