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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан изучит опыт Латвии по внедрению инновационных технологий в переработке отходов

CA-NEWS (UZ) - Узбекское государственное унитарное предприятие Maxsustrans и латвийская компания Cleantech Latvia заключили меморандум о сотрудничестве с целью обмена опытом и рассмотрения возможностей по внедрению в Узбекистане инновационных технологий в сфере управления оборотом твёрдых бытовых отходов, сообщает trend.az, ссылаясь на пресс-службу узбекской компании.

Подписание документа состоялось по итогам поездки в Латвию представителей Maxsustrans для оценки инновационных методов переработки твердых бытовых отходов (ТБО) с последующей возможностью получения биогаза и тепловой энергии.

Делегация ознакомилась с деятельностью городского водоснабжения, водоподготовки, канализации и очистки сточных вод, со стратегическим планированием по развитию инфраструктуры и проведению работ по реконструкции всех типов коммуникаций.

Внимание представителей Maxsustrans привлекла компания Mappost SIA и их программно–технический инструмент Mappost, основанный на геопространственном анализе и предназначенный для планирования заданий, а также способный решать оптимизационные задачи по маршрутизации движения транспорта, что позволяет проверять в режиме онлайн выполнение выданных заданий, экономить задействованные человеческие и материальные ресурсы, и минимизировать расходы.

Отметим, что в январе-августе 2018 года торговый оборот между Узбекистаном и Латвией составил $315,5 миллиона, из которых $28,5 миллиона приходится на экспорт из Узбекистана, а $287 миллионов – на импорт из Латвии.

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