В 2018 году в Афганистане погибли почти 3 тыс. мирных жителей

CA-NEWS (CA) - В 2018 году в Афганистане жертвами военных действий стали 2798 мирных жителей. Еще 5252 человек получили ранения. Об этом говорится в отчете о потерях гражданского населения в ходе боевых действий на территории ИРА в период с 1 января по 30 сентября 2018 года Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Число пострадавших сократилось на 3% по сравнению с прошлым годом, однако количество погибших увеличилось на 5%. В 2017 году боевые действия привели к 2666 случаям гибели и 5418 – ранений мирных жителей.

Среди основных причин гибели людей — взрывы самодельных бомб и действия террористов (45%), наземные вооруженные столкновения (39%) и целенаправленные убийства мирных граждан (8%).

Миссия ООН по содействию Афганистану — политическая миссия Организации Объединенных Наций, созданная в 2002 году для оказания помощи государству в создании основ устойчивого мира и развития.