Смертность от онкологических заболеваний в Астане снизилась в 1,5 раза

CA-NEWS (KZ) - Смертность от онкологических заболеваний в Астане снизилась в 1,5 раза. Об этом на международной конференции по онкологии сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Камалжан Надыров.

По его словам, за 20 лет в системе здравоохранения столицы отмечаются положительные медико-демографические показатели. Уровень продолжительности жизни за этот период вырос на 12 лет и составил 76,2 года. На сегодня это самый высокий показатель по Казахстану. Население Астаны выросло практически в 4 раза, при этом смертность от онкологических заболеваний снизилась в 1,5 раза.

В свою очередь заведующий отделением хирургии номер 1 городского онкологического центра №1 Астаны Юрий Жуков сообщил, что для профилактики онкозаболеваний в городе, как и в целом по республике, реализуется программа скрининговых исследований по раку молочной железы, раку шейки матки, пищевода, желудка.

«Пациенты проходят регулярные профилактические осмотры, условия для этого созданы, и тем самым мы можем на ранней стадии такое заболевание выявить и назначить адекватное лечение с хорошим результатом. Например, по раку молочной железы в настоящее время более 80% случаев заболеваний выявляются на 1 и 2 стадии, и, соответственно, результаты лечения значительно улучшились», – сказал он.