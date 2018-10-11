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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МВД Таджикистана уволил 13 милиционеров после перестрелки в аэропорту
Предыстория: В аэропорту Душанбе милиционер застрелил свою коллегу

CA-NEWS (TJ) - 10 октября на заседании в МВД Таджикистана был рассмотрен вопрос перестрелки между милиционерами в аэропорту Душанбе. Министр внутренних дел Рамазон Рахимзода приказал уволить всех 13 офицеров, отметивших день сотрудников уголовного розыска в Варзобском ущелье с алкогольными напитками, в том числе и.о. начальника ЛОВД "Аэропорт” капитана Бахрулло Бобоева, сообщает Ахбор.

Вечером 6 октября Рустам Саъдиев, начальник отделения уголовного розыска ОМВД Душанбинского аэропорта, на рабочем месте застрелил своего подчиненного майора Ниёзмухаммада Алиева. Министр приказал также провести полную ротацию работников ОМВД Душанбинского аэропорта.

В результате служебной проверки выяснилось, что 13 сотрудников милиции поехали в Варзобское ущелье отметить День работников уголовного розыска, который официально отмечается 5 октября. Оттуда в пьяном состоянии Рустам Саъдиев вернулся на работу в аэропорт, где затеял ссору с подчиненным Алиевым и выстрелил ему из служебного пистолета в плечо и левую ногу. Алиева после этого отвезли в Медицинский центр "Истиклол”, где прооперировали, а Саъдиева задержали, говорится в статье.
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