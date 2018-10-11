Глава МВД Таджикистана уволил 13 милиционеров после перестрелки в аэропорту
- Таджикистан, общество
- 15:33, 11 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - 10 октября на заседании в МВД Таджикистана был рассмотрен вопрос перестрелки между милиционерами в аэропорту Душанбе. Министр внутренних дел Рамазон Рахимзода приказал уволить всех 13 офицеров, отметивших день сотрудников уголовного розыска в Варзобском ущелье с алкогольными напитками, в том числе и.о. начальника ЛОВД "Аэропорт” капитана Бахрулло Бобоева, сообщает Ахбор.
Вечером 6 октября Рустам Саъдиев, начальник отделения уголовного розыска ОМВД Душанбинского аэропорта, на рабочем месте застрелил своего подчиненного майора Ниёзмухаммада Алиева. Министр приказал также провести полную ротацию работников ОМВД Душанбинского аэропорта.В результате служебной проверки выяснилось, что 13 сотрудников милиции поехали в Варзобское ущелье отметить День работников уголовного розыска, который официально отмечается 5 октября. Оттуда в пьяном состоянии Рустам Саъдиев вернулся на работу в аэропорт, где затеял ссору с подчиненным Алиевым и выстрелил ему из служебного пистолета в плечо и левую ногу. Алиева после этого отвезли в Медицинский центр "Истиклол”, где прооперировали, а Саъдиева задержали, говорится в статье.
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