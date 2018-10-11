Президент Монголии принял верительные грамоты посла Франции

CA-NEWS (MNG) - 11 октября чрезвычайный и полномочный посол Франции в Монголии Флипп Мэрлин вручил верительные грамоты президенту Монголии Халтмагийну Баттулге, передает Montsame.



По случаю вручения верительных грамот глава государства принял посла Франции и обсудил с ним вопросы дружественных отношений и двустороннего сотрудничества между Монголией и Францией в сферах сельского хозяйства и скотоводства.

Монголия и Франция установили дипломатические отношения 27 апреля 1965 года. Посольство Французской Республики в Монголии было открыто в 1966 году, а Посольство Монголии в Французской Республике – в 1969 году.