Узбекистан обновил свой личный рекорд на Параазиатских играх

- Узбекистан, спорт
- 17:05, 11 октября 2018
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CA-NEWS (UZ) - Узбекистан обновил свой личный рекорд на III - Параазиатских играх в Джакарте.
По итогам четвертого дня соревнований узбекистанские спортсмены завоевали 15 медалей (7 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
Победителями и призерами четвертого дня соревнований стали:
Дзюдо:
- золото - Васила Алибоева, Ширин Шарипов;
- серебро - Шухрат Бобоев;
- бронза - Шариф Халилов, Ферузахон Юсупова.
Легкая атлетика:
- золото - Темурбек Гиязов, Бобиржон Омонов, Мансур Абдирашидов;
- серебро - Мохигул Хамдамова;
- бронза - Сабина Суханова.
Плавание:
- золото - Фирдавсбек Мусабеков, Фотимахон Амилова;
- серебро - Шохсанамхон Тошпулатова;
- бронза - Ислам Асланов, Нигорахон Мирзохидова.
В копилке сборной Узбекистана уже 47 медалей (25 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых). Страна занимает 4 место в общекомандном зачете. Тем самым Узбекистан обновил свой рекорд. Четыре года назад в Инчхоне сборная Узбекистана завоевала 22 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.