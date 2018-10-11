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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан обновил свой личный рекорд на Параазиатских играх

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан обновил свой личный рекорд на III - Параазиатских играх в Джакарте.

По итогам четвертого дня соревнований узбекистанские спортсмены завоевали 15 медалей (7 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Победителями и призерами четвертого дня соревнований стали:

Дзюдо:
- золото - Васила Алибоева, Ширин Шарипов;
- серебро - Шухрат Бобоев;
- бронза - Шариф Халилов, Ферузахон Юсупова.

Легкая атлетика:
- золото - Темурбек Гиязов, Бобиржон Омонов, Мансур Абдирашидов;
- серебро - Мохигул Хамдамова;
- бронза - Сабина Суханова.

Плавание:
- золото - Фирдавсбек Мусабеков, Фотимахон Амилова;
- серебро - Шохсанамхон Тошпулатова;
- бронза - Ислам Асланов, Нигорахон Мирзохидова.

В копилке сборной Узбекистана уже 47 медалей (25 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых). Страна занимает 4 место в общекомандном зачете. Тем самым Узбекистан обновил свой рекорд. Четыре года назад в Инчхоне сборная Узбекистана завоевала 22 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

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