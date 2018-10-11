Узбекистан обновил свой личный рекорд на Параазиатских играх

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан обновил свой личный рекорд на III - Параазиатских играх в Джакарте.



По итогам четвертого дня соревнований узбекистанские спортсмены завоевали 15 медалей (7 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Победителями и призерами четвертого дня соревнований стали:

Дзюдо:

- золото - Васила Алибоева, Ширин Шарипов;

- серебро - Шухрат Бобоев;

- бронза - Шариф Халилов, Ферузахон Юсупова.

Легкая атлетика:

- золото - Темурбек Гиязов, Бобиржон Омонов, Мансур Абдирашидов;

- серебро - Мохигул Хамдамова;

- бронза - Сабина Суханова.

Плавание:

- золото - Фирдавсбек Мусабеков, Фотимахон Амилова;

- серебро - Шохсанамхон Тошпулатова;

- бронза - Ислам Асланов, Нигорахон Мирзохидова.

В копилке сборной Узбекистана уже 47 медалей (25 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых). Страна занимает 4 место в общекомандном зачете. Тем самым Узбекистан обновил свой рекорд. Четыре года назад в Инчхоне сборная Узбекистана завоевала 22 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.