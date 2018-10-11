В Казахстане добыто 83,5 млн тонн угля

CA-NEWS (KZ) - Угледобывающие компании Казахстана с начала года добыли 83,5 млн тонн угля разных марок, что на 5,7% (4,48 млн.тонн) больше за аналогичный период 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию, отгрузка угля с учетом запасов на складах угледобывающих предприятий с начала года составила 79,2 млн тонн, на 965 тыс. тонн больше аналогичного периода 2017 года (78,2 млн тонн).

На сегодняшний день в перевозках угля задействованы порядка 29 тыс. полувагонов, в том числе для перевозки коммунально-бытового угля порядка 9 тыс. единиц, что в полном объеме обеспечивает перевозку заявленных объемов.