При старте ракеты «Союз» к МКС произошла авария. Экипаж аварийно приземлился на Землю в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новыми экипажем МКС произошла «авария носителя», объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса».

На борту «Союза МС-10» находились члены миссии МКС-57/58 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлился на Землю в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6g. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.

Данные о том, что экипаж приземлился позже подтвердил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Все живы», - написал он на своей странице в Twitter.

Экипаж приземлился. Все живы. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.

Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия.

Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.

Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта. По предварительным данным, авария произошла после отделения первой ступени.

Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают ракеты-носители.

Представители NASA в Twitter сообщили, что команда Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства уже работает с российскими партнерами. Поисково-спасательные команды, как отметили в ведомстве, направляются в ожидаемое место приземления космического корабля.