При старте ракеты «Союз» к МКС произошла авария. Экипаж аварийно приземлился на Землю в Казахстане

- Казахстан, происшествия
- 15:14, 11 октября 2018
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CA-NEWS (KZ) - Во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новыми экипажем МКС произошла «авария носителя», объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте «Роскосмоса».
На борту «Союза МС-10» находились члены миссии МКС-57/58 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, экипаж аварийно приземлился на Землю в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6g. Для сравнения, при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g.
Данные о том, что экипаж приземлился позже подтвердил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Все живы», - написал он на своей странице в Twitter.
Экипаж приземлился. Все живы.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.
Для выяснения причины аварии на РН Союз-ФГ моим решением образована государственная комиссия. Она уже приступила к работе. Изучается телеметрия.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.
Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасен.
Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта. По предварительным данным, авария произошла после отделения первой ступени.
Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации «Энергия», на котором изготавливают ракеты-носители.
Представители NASA в Twitter сообщили, что команда Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства уже работает с российскими партнерами. Поисково-спасательные команды, как отметили в ведомстве, направляются в ожидаемое место приземления космического корабля.