В Узбекистане учащийся колледжа избил до смерти старого знакомого

CA-NEWS (UZ) - В Самаркандской области задержан учащийся транспортного колледжа, который обвиняется в убийстве 21-летнего молодого человека, сообщает uznews.uz.



Как говорится в репортаже телеканала «Sevimli», 3 октября текущего года 18-летний Бекжон Эшонкулов вышел на поле, чтобы пасти скот и встретил там своего старого знакомого Аббоса.

В результате словесных разногласий между молодыми людьми возникла ссора, в ходе которой Бекжон нанес своему знакомому тяжкие телесные повреждения, от которых Аббос скончался в больнице.

По словам Бекжона Эшонкулова, в результате произошедшей ссоры он ударил рукой по лицу Аббоса, который также ударил в ответ. После этого, Бекжон повалил своего знакомого на землю и стал избивать.

Из-за полученных тяжелых телесных повреждений в области живота и грудной клетки 21-летний Аббос скончался в больнице.

В отношении 18-летнего Бекжона Эшонкулова возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Учащийся колледжа заключен под стражу. В данный момент ведутся следственные действия.