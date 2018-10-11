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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане учителя и воспитатели смогут бесплатно проходить медосмотр‍

CA-NEWS (UZ) - Министерством юстиции Узбекистана по итогам анализа обращений физических и юридических лиц разработан проект закона, предусматривающий бесплатные медосмотры для учителей и воспитателей.

В статье 214 Трудового кодекса приведен список работников, которым работодатель обязан организовать проведение предварительного при заключении трудового договора и периодических медицинских осмотров, а также установлено, что работники не несут расходов в связи с прохождением медицинских осмотров.

Изучения и анализ реальной ситуации на местах показывают, что педагоги и другие сотрудники, которые непосредственно задействованы в образовательном и воспитательном процессах в общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях, проходят медицинские осмотры в медучреждениях за собственный счет.

В проекте предусмотрен порядок проведения медосмотров граждан, нуждающихся в социальной защите, педагогов и других сотрудников, которые непосредственно задействованы в образовательном и воспитательном процессах в общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях, за счет бюджетных средств работодателя.

Принятие данного законопроекта позволит обеспечить государственную социальную защиту граждан, нуждающихся в соцзащите, в том числе и педагогических работников, передает Kun.uz.

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