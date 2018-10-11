Почти половина расходов бюджета Таджикистана на 2019 год будет направлена на социальную сферу

CA-NEWS (TJ) - Правительство изучает подготовленный министерством финансов законопроект о государственном бюджете Таджикистана на 2019 год. Почти половина расходов бюджета в будущем году будет направлена на социальную сферу, сообщает «Азия-Плюс».

Проект госбюджета Таджикистана на 2019 год после изучения постоянно действующей комиссией по бюджету при правительстве будет направлен в ноябре для принятия в нижнюю палату парламента страны, сообщили в правительстве. В будущем году бюджет, как и в предыдущие годы, будет сохранять свой социальный характер: на социальные сферы планируется направить около 10,4 млрд сомони ($1,1 млрд), что составляет почти 44% расходов бюджета.

Доходная часть государственного бюджета Таджикистана на 2019 год запланирована в размере около 23,4 миллиарда сомони ($2,5 млрд). Это почти на 2,4 миллиарда сомони ($255 млн) больше утвержденных доходов бюджета на 2018 год, сообщает Минфин.

Увеличение размеров доходной части планируется обеспечить в частности за счет роста объема налогов и неналоговых поступлений. Также в финансовом ведомстве надеются на гранты международных финансовых институтов для поддержки бюджета в размере 200 млн сомони ($21 млн).

Кроме того, Минфин рассчитывает на пополнение бюджета за счет увеличения объема специальных средств бюджетных учреждений (на 65 млн сомони = $7 млн), а также за счет реализации государственных инвестиционных проектов на сумму 798 млн. сомони ($85 млн).

Доходы за счет привлечения внешних кредитов и грантов для реализации государственных инвестиционных проектов запланированы в будущем году на общую сумму более 4 млрд сомони ($425 млн).

Финансирование топливно-энергетического комплекса за счет всех источников в наступающем году предусмотрено в размере более 4,2 млрд сомони (более $425 млн).

Для удовлетворения нужд сельскохозяйственной отрасли будет направлено около 725 млн сомони ($77 млн), а транспорта и коммуникаций – 618 млн сомони ($65,7 млн).

На обслуживание внутреннего долга в 2019 году пойдут 228 млн сомони ($24 млн), а на обслуживание внешнего долга – более 1,2 млрд сомони ($127 млн).

Госбюджет 2018 года был принят нижней палатой парламента 15 ноября прошлого года. Доходная часть бюджета текущего года запланирована в размере чуть более 21 млрд сомони ($2,2 млрд), а расходная часть - более 21,3 млрд. сомони (более $2,2 млрд).

Предельный размер дефицита бюджета прогнозировался на уровне 0,5% ВВП - 334 млн сомони ($35 млн).

Около половины от общих расходов бюджета - более 10 млрд сомони ($1 млрд) – планировалось направить на социальные сферы.