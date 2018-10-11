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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане повышен штраф за выбрасывание мусора из транспорта

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане повышается штраф за выбрасывание мусора из транспортных средств. Поправки, которые вступят в силу через три месяца (с 11 января), предусмотрены законом, подписанным президентом Шавкатом Мирзиёевым 10 октября.

Согласно обновленной статье 123 Кодекса об административной ответственности, штраф за выбрасывание мусора или других предметов из вагонов поездов, автотранспортных средств и городского пассажирского транспорта будет составлять от 1/5 до 1 минимального размера заработной платы. Сейчас штраф составляет от 1/10 до половины минимальной зарплаты.

Законом также введена ответственность за выбрасывание твердых бытовых и строительных отходов в неустановленных местах и усилена ответственность за нарушение правил охраны водных ресурсов, водопользования и водопотребления, благоустройства населенных пунктов, пользования канализационными сетями, передает Gazeta.uz.

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