Президент Таджикистана и премьер-министр Афганистана обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в рамках заседания Совета председателей правительств (премьер-министров) стран ШОС принял 11 октября в Касри миллат (Дворец нации) в Душанбе исполнительного председателя Афганистана, доктора Абдулло Абдулло, сообщает пресс-служба главы государства РТ.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние таджикско-афганской сотрудничества, вопросы региональной и международной политики.

Собеседники выступили за активизацию совместной борьбы с глобальными угрозами, такими, как международный терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и другими видами организованной транснациональной преступности.

Приоритетными направлениями сотрудничества были названия сферы энергетики и инфраструктуры, примерами конструктивного сотрудничества, по мнению сторон, является реализация таких совместных проектов, как CASA-1000 и железнодорожный проект Таджикистан-Афганистан-Туркменистан.

Эмомали Рахмон и Абдулло Абдулло выразили готовность в развитии сотрудничества в торговой, инвестиционной, научной, образовательной, культурной, медицинской и информационной сферах.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, отмечается в пресс-релизе.