Этническая туркменка впервые баллотируется в афганский парламент

CA-NEWS (TM) - 25-летняя Перзана Бахмен, в случае избрания депутатом, может стать первой женщиной - представительницей туркменской диаспоры в национальном парламенте Афганистана, сообщает радио «Азатлык».

Парламентские выборы намечены на 20 октября. По данным туркменской диаспоры, предположительно в Афганистане проживает от 3.5 до 4 миллионов этнических туркмен.