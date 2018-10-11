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  11 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Этническая туркменка впервые баллотируется в афганский парламент

CA-NEWS (TM) - 25-летняя Перзана Бахмен, в случае избрания депутатом, может стать первой женщиной - представительницей туркменской диаспоры в национальном парламенте Афганистана, сообщает радио «Азатлык».

Парламентские выборы намечены на 20 октября. По данным туркменской диаспоры, предположительно в Афганистане проживает от 3.5 до 4 миллионов этнических туркмен.

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